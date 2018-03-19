Ветка скоростного трамвая до стадиона «Самара Арена» получит электроснабжение от сетей «Самарских РС»

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«Самарские распределительные сети» обеспечили технологическое присоединение новой трамвайной ветки к стадиону «Самара Арена», где летом состоятся шесть матчей ЧМ-2018. Потребитель получит суммарную величину электрической мощности более 9,5 мВт.Движение по трамвайным линиям от центра города до стадиона должно вестись с интервалом 1,5-2 минуты. Для того, чтобы новая ветка скоростного трамвая заработала в полную силу, необходимо было увеличить мощность контактной сети всего города. С этой целью в число работ по строительству трамвайной линии было включено возведение трех новых подстанций.Работы по технологическому присоединению сторонами были выполнены в кратчайшие сроки. Так, в рамках реализации технических условий, в 2017 году были построены три трансформаторные подстанции с сухими трансформаторами мощностью 2*1600 кВА и сдвоенные кабельные линии электропередачи 6-10 кВ от ТП №31 до ячеек на подстанции 110/6 кВ Ботаническая, от ТП № 36 до ячеек на подстанции 110/10/6 кВ Центральная-2.Бесперебойная работа одного из главных транспортных объектов ЧМ - новой ветки скоростного трамвая – будет осуществляться от тяговой подстанции на разворотном кольце трамвая на Барбошиной поляне (ТП №42), от которой были также построены сдвоенные кабельные линии до ячеек на подстанции 110/6 кВ Томашев Колок.В настоящее время ведется проверка кабельных линий и оборудования на энергообъектах. Затем присоединяемые объекты будут поставлены под рабочую нагрузку.Пробная поездка по новой трамвайной ветке к стадиону «Самара Арена» уже прошла. Ввод в эксплуатацию новой трамвайной линии запланирован на апрель 2018 года, сообщает пресс-служба компании.