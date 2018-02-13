Верховный суд оставил за ГИБДД право останавливать авто вне стационарных постов
13 февраля 2018 10:44
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Верховный суд оставил за сотрудниками ГИБДД право останавливать автомобили вне стационарных постов. Такое решение было принято судьей при рассмотрении иска о признании незаконным соответствующее нормативное положение. Иск был подан юристом из Перми.
По мнению истца необходимо было отменить положение, которое дает право останавливать и досматривать авто вне стационарных постов ГИБДД. Юрист указывал на то, что при остановке ТС вне стационарных пунктов повышается коррупционный риск и есть вероятность других негативных последствий, например, рост аварийности.
В МВД считают, что аргументы истца не обоснованы, а последствия отмены права останавливать машины вне постов могут негативно сказаться на безопасности дорожного движения. В министерстве уверены, что юрист ошибочно толкует нормы, прописанные в новом регламенте.
Напомним, новый регламент ГИБДД вступил в силу в 2017 году и вызвал множество споров. Так, в документе отсутствует пункт о запрете препятствовать съемке работы инспекторов ГАИ. Главе ведомства пришлось даже напоминать сотрудникам о том, что по Конституции РФ граждане имеют право получать, производить и распространять информацию, сообщает портал "Самарские водители".
Все же изменения в регламент были внесены. Так, на прошлой неделе в документе прописали неприкосновенность нетрезвых судей за рулем. Такую привилегию судьи имели в предыдущей версии регламента. Теперь ее вновь возвратили. Сотрудники ГИБДД не имеют права отстранять судей от управления ТС, проводить медосвидетельствование на опьянение. Инспектор лишь может составить рапорт и передать его руководителю.
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