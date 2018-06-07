В центр Самары во время ЧМ-2018 не пустят таксистов без аккредитации
7 июня 2018 09:46
В Самаре завершен прием заявок на аккредитацию такси на время ЧМ. Руководители автопарков и частные предприниматели подали 8 заявок на 298 машин.
— Сейчас представители регионального ГУ МВД, УФСБ и УГИБДД занимаются проверкой предоставленных документов, — рассказали в департаменте информационной политики губернатора Самарской области.
Все таксисты, которые получат пропуска, смогут попасть в границы фанзоны, а также к северному транспортно-пересадочному узлу у стадиона «Самара Арена».
Информацию о стоимости проезда в аккредитованном такси разместят на сайте транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Гости города смогут узнать тарифы по маршрутам Аэропорт — Стадион и Аэропорт — Фан-зона.
Городские предприятия и простые самарцы уже начали получать первые пропуска на авто. По состоянию на 4 июня в Самарском районе согласовали 3000 заявок (1500 для физических и 1500 для юридических лиц). В Ленинском — более 3500 пропусков. В Кировском документы готовы для 600 физических и юридических лиц. Из-за большого количества желающих власти города приняли решение продлить прием заявок на аккредитацию машин до 15 июля, пишет 63.ру.
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