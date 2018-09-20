В связи со строительством Фрунзенского моста в Самаре изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов
20 сентября 2018 09:51
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В связи с проведением работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара с 20 сентября 2018 года до декабря 2019 года будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от улицы Пионерская до Хлебной площади.
По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, на период проведения работ движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 будет организовано по укороченной схеме следующим образом:
- трамвайный маршрут № 1: Автостанция «Аврора» – Улица Чапаевская;
- трамвайный маршрут № 3: Улица Красных Коммунаров – Улица Чапаевская;
- трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна – Улица Чапаевская Просим горожан заранее выбирать альтернативные маршруты следования.
Так, до Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.
Транспортное обслуживание остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.
Также напомним, что в связи со строительством инженерных сетей с 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года ограничено движение транспорта на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от ул. Кутякова до ул. Крупской.
Кроме того, для обеспечения возможности проведения строительных работ с 1 октября 2018 года планируется перекрытие участков улиц Фрунзе и Куйбышева (от ул. Комсомольская до ул. Крупской). При этом на участках будут оставлены технологические проезды, обеспечивающие жителям беспрепятственный проезд к своим домам. Движение автомобилей и автобусов будет организовано по скорректированной схеме – по ул. Комсомольская, ул. Степана Разина и далее – по своим маршрутам. Подробная схема будет размещена на официальном сайте Администрации г. о. Самара дополнительно.
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