В самарском ТТУ объяснили, почему не хватает трамваев на маршрутах № 4, 20 и 23
23 февраля 2019 11:49
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Работники Трамвайно-троллейбусного управления областной столицы не могут укомплектовать штат водителей. Из-за этого на маршрутах № 4, 20, 23 периодически не хватает трамваев. Об этом представители ТТУ сообщили в социальных сетях.
— Подвижный состав у нас есть. Не хватает водителей трамваев, активно работаем над этим. Просим вас тоже помочь в этом и приглашать своих друзей в наш учебный центр, — рассказали в ТТУ.
На нехватку кадров сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления Самары жаловались еще в прошлом году. На предприятии было открыто более 600 вакансий. В частности, управление не могло привлечь к работе новых водителей.
Из-за кадрового голода руководство ТТУ заявило, что готово обучать сотрудников за свой счет и платить стипендию. Но, к сожалению, эти меры не принесли должного результата.
Сейчас самарские чиновники продолжают бороться с нехваткой работников на общественном транспорте. Основная мера, с помощью которой власти рассчитывают увеличить количество сотрудников, — повышение заработной платы, пишет 63.ру.
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