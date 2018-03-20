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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В самарских трамваях появятся видеокамеры

20 марта 2018 10:57
49
В самарских трамваях появятся видеокамеры
На их приобретение и монтаж планируется потратить порядка 21,6 млн рублей.

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" закупит комплекты камер для оснащения трамваев. Всего на их приобретение и монтаж планируется потратить порядка 21,6 млн рублей.

На эти деньги ТТУ закупит 170 комплектов видеонаблюдения (видеорегистратор+камера+монитор+жесткий диск), из них 150 комплектов на шесть камер и по 10 комплектов на 5 и 9 камер для трамваев разных моделей.
Каждый комплект в итоге будет стоить примерно 102,9-194,8 тыс. рублей.

Камеры появятся в трамваях Самары этим летом, пишет Самру.ру.

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