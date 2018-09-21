В самарских электричках два дня провоз велосипедов будет бесплатным
21 сентября 2018 10:20
17
На предстоящих выходных, 22 и 23 сентября, в самарских электричках не будет взиматься плата за провоз велосипедов.
"Самарская пригородная пассажирская компания" проведет акцию бесплатного проезда железных коней под названием "Выходные без автомобиля", пишет ПроГородСамара.
Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня без автомобилей, который отмечается 22 сентября. В этот день автомобилистам и мотоциклистам по всему миру предлагается отказаться от транспортных средств, потребляющих топливо.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
21 сентября 2018 09:20
1 кв. метр жилья стоит 47 630 рублей. Экономика региона
165
20 сентября 2018 19:02
20 сентября 2018 18:56
Меж тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин сегодня сообщил, что Россия к 2024 году может попасть в топ-5 крупнейших экономик мира. Экономика региона
292
Финансы и Банки
20 сентября 2018 18:47
Финансы и Банки
224
20 сентября 2018 12:45
Там будут готовить ИТ-специалистов мирового уровня. Финансы и Банки
165
19 сентября 2018 15:14
Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках... Финансы и Банки
236
Строительство
21 сентября 2018 10:27
На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 млн рублей. Строительство
2
20 сентября 2018 10:53
На торги было подано две заявки. Строительство
196
19 сентября 2018 09:28
Площадь изымаемого участка 349 кв. м. Строительство
303
Новости
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
612
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1882
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1811
Бизнес
17 сентября 2018 19:30
Бизнес
385
13 сентября 2018 21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space. Бизнес
425
13 сентября 2018 21:26
Бизнес
524
Новости компаний
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
209
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
494
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
296
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
83
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
542
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
425
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
394
Транспорт
21 сентября 2018 10:20
Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня без автомобилей. Транспорт
16
20 сентября 2018 10:32
Самара присоединилась к участию в Европейской неделе мобильности и ко Всемирному дню без автомобиля. Транспорт
165
20 сентября 2018 09:51
Будут оставлены технологические проезды, обеспечивающие жителям беспрепятственный проезд к своим домам. Транспорт
146
19 сентября 2018 09:58
Кондукторов также нехватка. Транспорт
161
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
438
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15244
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
494
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
685
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
742
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1079
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
656
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
750
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1736
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1222
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1343
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1299
Мероприятия