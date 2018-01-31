В праздничные дни февраля путешествовать в купейных вагонах можно с 50%-ной скидкой

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Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут оформить билеты в купейные вагоны поездов отправлением с 22 по 25 февраля 2018 года со скидкой 50%.Акция приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля.Билеты со скидкой можно приобрести с 30 января по 5 февраля в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».В праздничной акции участвуют верхние места купейных вагонов, курсирующих в составах поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении с 22 по 25 февраля.Исключение составляют поезда: № 737/738, № 739/740, № 741/742 Москва – Белгород, № 23/24 Москва – Казань, № 9/10, № 17/18 Москва – Саратов, № 50/49, № 9/10 Москва – Самара, № 65/66 Москва – Тольятти, № 103/104 Москва – Адлер, № 35/36 Санкт-Петербург – Адлер, № 641/642 Ростов-на-Дону – Адлер.Скидка предоставляется на верхние места купейных вагонов и рассчитывается от тарифа на нижние места без учета стоимости комплекта постельного белья или комплекса сервисных услуг.Количество билетов, участвующих в акции, ограничено. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Условия акции не распространяется на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров.Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - вкладка «Акции (специальные тарифы)».