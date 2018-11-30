В постановление о повышении стоимости проезда в Самаре не включили безлимитный проездной
30 ноября 2018 11:44
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Представители администрации Самары прокомментировали 63.ru отсутствие некоторых видов льгот в проекте постановления о повышении стоимости проезда. Речь идет о тарифах по социальной транспортной карте и о безлимитном проездном для взрослых.
— Повышение стоимости проезда не отразится на социальной транспортной карте. Она также будет обходиться гражданам в 270 рублей. Лимит — 90 поездок. Но и при его превышении высаживать пассажиров транспорта не будут, как и сейчас, — рассказали в мэрии.
Что касается безлимитного проездного для взрослых, то его судьбу власти пока не решили. Сейчас жители Самары могут купить такую карту за 1600 рублей и совершать неограниченное число поездок.
— Эта опция тарифного меню пока находится на стадии обсуждения, — сообщили в администрации.
Впрочем, первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин по иному прокомментировал ситуацию.
— Безлимит для граждан был, есть и будет, — написал вице-мэр в Twitter.
По словам чиновников, постановление пока не принято. Сейчас сотрудники профильных департаментов проводят обсуждения документа, консультации.
Стоимость проезда в общественном транспорте Самары планируют увеличить с 1 января 2019 года. Тариф составит 28 рублей вне зависимости от способа оплаты проезда: за наличный расчет, с использованием единой транспортной карты, банковской транспортной карты, бесконтактной банковской карты.
По карте школьника стоимость проезда обойдется в 14,6 рубля (за одну поездку), по безлимитной карте школьника — в 560 рублей (в месяц). Разовая поездка по карте студента также обойдется в 14,6 рубля. Ежемесячный платеж для безлимитного проездного учащихся вузов и ссузов составит 760 рублей. При этом есть варианты с ограниченным числом поездок. Карта на 20 поездок будет стоить 280 рублей, на 40 — 560 рублей.
Оформить право на льготный проезд школьники и студенты также могут с помощью транспортного электронного приложения платежной системы. Для покупки билета в этом случае можно использовать бесконтактную смарт-карту, банковскую карту или иные устройства с бесконтактным интерфейсом. Сейчас такая система работает в метро.
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