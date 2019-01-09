В дни матчей на "Самару-Арену" будут пускать льготные трамваи №6 и №17

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В новом футбольном сезоне к стадиону "Самара-Арена" пустят трамваи, в которых будут предоставляться все виды льгот.Планируется, что трамваи №6 и №17 будут ходить к спортивному объекту в дни футбольных матчей и станут льготной альтернативой трамвайным маршрутам S5 и S5к. Первый будет курсировать от Барбошиной поляны, а второй - от ул. Тухачевского, пишет Самру.ру.Напомним, в 2018 году в дни матчей к стадиону пускали трамваи S5, в которых можно было платить только наличными, и льготы не предоставлялись.