В день матча «Крылья Советов» - «Енисей» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
6 марта 2019 12:14
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В субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 19 тура Российской Премьер-лиги. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Енисей» из Красноярска. Начало матча в 15:00.
Обращаем внимание, что с 9:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12, дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Дальняя.
Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.
Движение по ул. Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении от Волжского шоссе до ул. Демократичская.
Также для болельщиков будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 11:58 с интервалом 8-10 минут; от Барбошиной поляны до стадиона в 13:40 с интервалом 5-6 минут.
Обращаем внимание, что трамвайные маршруты №11, 12 с 13.00 до 19.00 9 марта будут ходить только до Барбошиной поляны.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на трамвайных маршрутах №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.
Также для вывоза болельщиков после окончания матча посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту «Стадион – Ж/Д вокзал - ул. Тухачевского», сообщает горадминистрация.
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