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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В ближайшие выходные до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №№ 11 и 12

14 декабря 2018 12:51
174
В ближайшие выходные до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №№ 11 и 12
Интервал движения составит 10 - 11 минут.

15 и 16 декабря трамвайные маршруты №11 и №12 будут курсировать от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара-Арена». Начало движения от а/с «Аврора» в 06:11, последнее отправление в 19:23. Начало движения от стадиона «Самара Арена» в 07:19, последнее отправление в 20:31.

Всего на маршрутах будет задействовано 15 единиц подвижного состава. Интервал движения – 10 - 11 минут.

Также сообщаем, что в указанные дни вместо трамвайного маршрута №14 «пр. Кирова – стадион «Самара Арена» перевозки до стадиона «Самара Арена» будут осуществляться трамваями №№ 11 и 12, сообщает сайт горадминистрации.

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