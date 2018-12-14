В ближайшие выходные до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №№ 11 и 12

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15 и 16 декабря трамвайные маршруты №11 и №12 будут курсировать от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара-Арена». Начало движения от а/с «Аврора» в 06:11, последнее отправление в 19:23. Начало движения от стадиона «Самара Арена» в 07:19, последнее отправление в 20:31.Всего на маршрутах будет задействовано 15 единиц подвижного состава. Интервал движения – 10 - 11 минут.Также сообщаем, что в указанные дни вместо трамвайного маршрута №14 «пр. Кирова – стадион «Самара Арена» перевозки до стадиона «Самара Арена» будут осуществляться трамваями №№ 11 и 12, сообщает сайт горадминистрации.