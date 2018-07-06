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В аэропорту Курумоч 240 пассажиров авиарейса "Самара-Барселона" более 15 часов ждали вылета

6 июля 2018 11:33
86
В аэропорту Курумоч 240 пассажиров авиарейса
Причина задержки рейса — отсутствие оборотов на правом двигателе.

В пятницу, 6 июля, в 4:05 из аэропорта Курумоч вылетело воздушное судно рейса № 8319 по маршруту "Самара-Барселона" московской авиакомпании "РоялФлешт", которое должно было по расписанию отправиться в путь 5 июля в 12:45, пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным прокуратуры, задержка вылета составила 15 часов 30 минут. На рейс было зарегистрировано 240 пассажиров, в том числе четверо детей.

Ситуация с пассажирами задержанного рейса находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточняют, что пассажирам, в соответствии с требованиями законодательства предоставлялись напитки, горячее питание, была предоставлена гостиница. Жалоб от граждан не поступало.

Как сообщают в Куйбышевской транспортной прокуратуре, причина задержки рейса — отсутствие оборотов на правом двигателе.

По факту случившегося проводится проверка.

Также в Куйбышевской транспортной прокуратуре отмечают, что данное воздушное судно, улетевшее в Барселону в 4:05, должно было вылететь из Курумоча в 2:10 рейсом № 8019 по маршруту "Самара-Анталья". На этот рейс зарегистрировано 235 пассажиров. Они были оповещены о задержке. Большинство из них отправились по домам. В здании аэропорта остались 30 пассажиров, которым предоставлялись напитки, горячее питание и гостиница. Жалоб от граждан не поступало.
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