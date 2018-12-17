В Сызрани почти полтора десятка водителей маршрутных автобусов ездили на неисправном транспорте
17 декабря 2018 10:47
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Рейд сызранской Госавтоинспекции по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров маршрутным транспортом выявил неутешительные результаты.
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД совместно со специалистами автодорожного надзора провели два рейда на территории города. Участники профилактического мероприятия привлекли к административной ответственности 14 водителей, которые были за рулем пассажирских автобусов.
Как отмечают в ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», большая часть нарушений выпала на технические неисправности, с которыми автобус перевозил пассажиров.
По данным фактам сотрудники ГИБДД составили 2 административных материала на должностных лиц. К тому же ещё был составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, пишет КТВ-Луч.
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