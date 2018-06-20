В Самарской области выросли штрафы за безбилетный проезд в электричках
20 июня 2018 10:32
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Самарская пригородная пассажирская компания изменила размер штрафов за безбилетный проезд в электричках. Их увеличили на 20 рублей из-за повышения цен на проезд.
— Штраф в размере 680 рублей установили за безбилетный проезд в направлениях движения Конструкторская — Сызрань — Конструкторская, Ягодная — Жигулевское Море — Ягодная, Зубчаниновка — Похвистнево — Зубчаниновка, Зубчаниновка — остановочный пункт 1236 км — Зубчаниновка. 1050 рублей придется платить «зайцам», которых поймали в пределах участков Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская, Самара — Ягодная, — сообщают в СППК.
Ранее размер штрафов составлял 660 и 1030 рублей соответственно, пишет 63.ру.
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