В Самарской области возобновлено движение по автодороге М5 «Урал» (подъезд к г.о. Оренбург)
20 февраля 2019 09:52
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По информации ФКУ «Приволжуправтодор» временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке с 97 км по 129 км автомобильной дороги общего пользования М5 «Урал» (подъезд к г.о. Оренбург) отменено 9)66 сегодня, 20 февраля, сообщает облМЧС. Ранее движение отменяли из-за метели.
Всего к расчистке трассы М-5 и дорог общего пользования было привлечено 463 единицы техники, задействовано 53 экипажа ГИБДД (в том числе на трассе М-5 «Урал» – 20 экипажей).
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