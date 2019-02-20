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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области возобновлено движение по автодороге М5 «Урал» (подъезд к г.о. Оренбург)

20 февраля 2019 09:52
114
В Самарской области возобновлено движение по автодороге М5 «Урал» (подъезд к г.о. Оренбург)
Ранее движение отменяли из-за метели.

По информации ФКУ «Приволжуправтодор» временное ограничение движения для всех транспортных средств на участке с 97 км по 129 км автомобильной дороги общего пользования М5 «Урал» (подъезд к г.о. Оренбург) отменено 9)66 сегодня, 20 февраля, сообщает облМЧС. Ранее движение отменяли из-за метели.
Всего к расчистке трассы М-5 и дорог общего пользования было привлечено 463 единицы техники, задействовано 53 экипажа ГИБДД (в том числе на трассе М-5 «Урал» – 20 экипажей). 

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