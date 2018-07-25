В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов

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Сызранской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего порядок осуществления частной охранной деятельности в ООО «ОП «РЖД-Охрана» на железнодорожных вокзалах Сызрань-1 и Сызрань-город, по результатам которой выявлены существенные нарушения.Проверка показал, что частные охранники указанной организации, непосредственно осуществляющие охрану железнодорожных вокзалов Сызрань-1 и Сызрань-город, в нарушение требований законодательства не проходили периодическую проверку необходимых знаний и более того не обладают необходимой квалификацией, т.е. не отвечают обязательным требованиям действующего законодательства, предъявляемым к организации охраны подобных специализированных мест массового нахождения людей.В целях устранения выявленных нарушений закона транспортный прокурор внес генеральному директору охранной организации представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица РЦО КБШ ЖД ООО «ОП «РЖД-Охрана» (г. Самара) привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей, а также скорректирована схема охраны указанных объектов железнодорожного транспорта, в том числе в части персонального состава охранных бригад.Ситуация остается на жестком контроле Сызранской транспортной прокуратуры.