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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов

25 июля 2018 11:19
83
В Самарской области внесены серьезные коррективы в систему охраны двух железнодорожных вокзалов
Изменения произошли по требованию транспортного прокурора на станциях Сызрань-1 и Сызрань-город.

Сызранской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства, регламентирующего порядок осуществления частной охранной деятельности в ООО «ОП «РЖД-Охрана» на железнодорожных вокзалах Сызрань-1 и Сызрань-город, по результатам которой выявлены существенные нарушения.
Проверка показал, что частные охранники указанной организации, непосредственно осуществляющие охрану железнодорожных вокзалов Сызрань-1 и Сызрань-город, в нарушение требований законодательства не проходили периодическую проверку необходимых знаний и более того не обладают необходимой квалификацией, т.е. не отвечают обязательным требованиям действующего законодательства, предъявляемым к организации охраны подобных специализированных мест массового нахождения людей.

В целях устранения выявленных нарушений закона транспортный прокурор внес генеральному директору охранной организации представление, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица РЦО КБШ ЖД ООО «ОП «РЖД-Охрана» (г. Самара) привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей, а также скорректирована схема охраны указанных объектов железнодорожного транспорта, в том числе в части персонального состава охранных бригад.
Ситуация остается на жестком контроле Сызранской транспортной прокуратуры.
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