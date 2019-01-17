В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129
17 января 2019 09:33
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Сегодня с 08-00 отменяется полное ограничение на движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129 (Нефтегорский район).
Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения!
При наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед дорогой.
При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, сообщает облМВД.
pixabay.com
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