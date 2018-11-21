В Самарской области развивается зарядная инфраструктура для электромобилей

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В г.о. Самара и Жигулевск появились новые заправочные станции для электромобилей. Дополнительные зарядки были установлены филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО «Россети».Первые в регионе электрозаправки были установлены в 2017 году в рамках пилотного проекта. Новые зарядные станции – продолжение реализации проекта. Они отечественного производства и подходят для всех типов и марок электромобилей, представленных на российском и зарубежном рынках. Скорость зарядки зависит от ёмкости аккумулятора электромобиля и типа зарядной станции, через которую происходит зарядка. Чем меньше ёмкость аккумулятора, тем быстрее зарядится электромобиль. В среднем для полной зарядки электромобиля понадобится до 4 часов.Зарядные станции используют режим Mode 3 – с высокой степенью защиты, поскольку зарядка происходит посредством прямого подключения к сети через специализированное гнездо питания и кабель, входящий в комплектацию электромобиля. К слову, зарядка от бытовой розетки относится к низкой степени защиты, режиму Mode 1. Он и имеет высокий риск перегрева, поэтому даже запрещен в ряде стран.Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно в производственных отделениях филиала «Самарские РС». Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Заряжать электромобиль по-прежнему можно бесплатно.Новые зарядные станции установлены по адресу:Волжское ПО филиала – г. Самара, ул. Ближняя, 4Жигулевского ПО – г. Жигулевск, ул. Пушкина, 17Фото pixabay.com