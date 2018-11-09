В Самарской области отремонтировали участки трассы М-5
9 ноября 2018 13:45
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ФКУ "Поволжуправтодор" в этом году отремонтировало более 155 км федеральных дорог в Самарской и Оренбургской областях.
113 км из них пришлись на трассу М-5 "Урал". Так, в Самарской области капитально отремонтирован участок подъезда от М-5 к Ульяновску, а в ноябре в эксплуатацию введут участок на подъезде к Оренбургу (41 км).
"Изношенное покрытие восстановлено на дороге М-5 "Урал" вблизи н.п. Печерское (с 911 по 927 км). Устройство защитных слоев выполнено на участках общей протяженностью 86 км, в том числе на подъездах к Самаре и Оренбургу и на трех транспортных развязках, расположенных на отрезке, соединяющим аэропорт "Курумоч" с Самарой. Более 3 км линий электроосвещения построено вдоль федеральной дороги в черте г. Сызрань (с 878 по 879 км) и в с. Зеленовка (с 980 по 981 км). Объекты введены в эксплуатацию", - сообщают в "Поволжуправтодор".
Ремонт федеральной дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном выполнен на 100%, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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