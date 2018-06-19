В Самарской области могут пересмотреть правила организации коммерческих стоянок
19 июня 2018 09:30
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Об этом стало известно во время заседания комитета губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.
— Коммерческие стоянки предлагают запретить у спортивных объектов, образовательных организаций, больниц, — пояснили народные избранники. — Также их нельзя будет организовывать на территориях, прилегающих к культурным организациям, зданиям органов государственной власти, местного самоуправления и рядом с учреждениями, предоставляющими госуслуги.
Еще одним местом, где запретят платные парковки, станут земельные участки, относящиеся к общему имуществу многоквартирных домов. Ограничения не распространяются на частные владения, например, парковки у ТЦ.
Члены комитета предложили отправить законопроект на предварительную оценку. Экспертам предстоит выяснить его регулирующее воздействие, сообщает 63.ру.
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