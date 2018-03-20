В Самарской области изменили схему движения пригородного транспорта
20 марта 2018 09:21
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С понедельника, 19 марта, в Самарской области изменили схему движения пригородного транспорта. Об этом сообщили представители Самарской пригородной пассажирской компании.
Расписание пригородных поездов изменили в связи с реконструкцией платформы № 8 на станции Самара.
— Изменения коснулись электричек № 6576 Безенчук — Мирная, № 6580 Чапаевск — Мирная, № 6570 Сызрань-1 — Мирная, № 6527 Похвистнево — Самара. Также в этот список попали поезда № 6306/6305 Самара — Курумоч, № 6520 Самара — Похвистнево, № 6522 Самара — Кинель, № 6318/6317 Самара — Жигулевское Море, № 6314/6313 и № 6509 Похвистнево — Самара. Эти электропоезда не будут останавливаться на станции Школьная, — рассказали представители компании.
Посадка на пригородные поезда № 6576 Безенчук — Самара — Мирная, № 6580 Чапаевск — Самара — Мирная, № 6570 Сызрань — Самара — Мирная, № 6306/6305 Самара — Курумоч, № 6024/6023 Самара — Аэропорт Курумоч будут осуществляться с низкой платформы № 6.
Тоже самое касается поездов № 6520 Самара — Похвистнево, № 6522 Самара — Кинель, № 6314/6313 Самара — Курумоч и № 6318/6317 Самара — Жигулевское море.
Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются, пишет 63.ру.
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