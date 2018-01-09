В Самаре заработают два новых автобусных маршрута - S1 и S1k
9 января 2018 13:28
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В Самаре пустят автобусы к стадиону для чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, это будут межмуниципальные маршруты «Аэропорт - Стадион» (Sk - короткий) и «Аэропорт - Стадион - остановка площадь Революции (Фан-зона)» (S).
Автобусы S будут ходить с остановками аэропорт Курумоч, стадион «Самара-Арена», Ипподром (пересечение пр. Кирова с Московским шоссе), Центральный автовокзал, железнодорожный вокзал, площадь Революции. Автобусы Sk - с остановками аэропорт Курумоч, стадион.
Оба маршрута будут работать лишь в период чемпионата мира по футболу летом этого года, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com.
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