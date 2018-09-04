В Самаре выберут лучшего водителя такси

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11 сентября в г. Самара пройдёт региональный этап I Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России 2018».Участникам конкурса предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, практические навыки профессионального мастерства на легковом автомобиле такси, знание истории города Самара и истории такси в России.Победители получат ценные призы и возможность побороться за звание «Лучший водитель такси в России 2018» на федеральном уровне в финале конкурса, который состоится 10 октября в г. Сочи. Победители региональных этапов будут отправлены в Сочи на финал конкурса за счет организатора.Дата: 11 сентябряРегистрация участников начинается в 10:00. Торжественное открытие в 11:00.Место проведения: г. Самара, ул. 9-ая просека 5-ая линия, д. 13.Организаторами конкурса выступают Общественный Совет по развитию такси в регионах РФ, Министерство транспорта Российской Федерации и комитет Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству.Фото pixabay.com