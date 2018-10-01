В Самаре вводится новый способ платы за проезд в метро - через смартфон

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В октябре в самарском метрополитене стартует новая безналичная система оплаты проезда MULTIPASS. Это позволит оплачивать проезд мобильным телефоном и любой бесконтактной смарт-картой, зарегистрировавшись и открыв счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы.Для оплаты проезда в системе MULTIPASS не требуется ни приобретать билет в кассах, ни покупать транспортные карты, ни ходить в пункты пополнения карт. Чтобы пользоваться MULTIPASS необходимо либо загрузить мобильное приложение из Apple Store или Google Play, открыть счет и пользоваться для оплаты динамическим штрихкодом, генерируемым на экране телефона, либо привязать любой бесконтактный «ключ», через личный кабинет на сайте MULTIPASS.В качестве «ключа», открывающего турникет, можно использовать любую бесконтактную карту от социальной, до бесконтактной банковской карты: действующей или просроченной, включая бесконтактные карты платежной системы «МИР».Для оплаты проезда пассажир просто подносит к валидатору штрихкод на мобильном телефоне или зарегистрированную карту-ключ.Через приложение в смартфонах, в качестве дополнительных к штрихкоду ключей, можно также зарегистрировать любую бесконтактную карту и более того, любую NFC метку (браслет, брелок, парковочный жетон и прочее) через смартфоны с NFC интерфейсом.К каждому открытому счету можно прикрепить до трех различных ключей. Дополнительные ключи пригодятся для «семейных» счетов. Например, родители могут зарегистрировать карту своего ребенка и контролировать его поездки.Новая система позволяет так же, не заходя в кассу, приобрести проездной и «прикрепить» покупку к любому из зарегистрированных «ключей».Через мобильное приложение или личный кабинет в интернете можно будет контролировать баланс счета и использование «ключей».В случае потери или поломки «ключа» достаточно удалить карту из своего счета и зарегистрировать другую, собщает горадминистрация.