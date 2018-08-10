Я нашел ошибку
Главные новости: 
На участке с 927 по 943 километр начались ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ на участке трассы М-5 в Самарской области организовано реверсивное движение
Адвокаты подсудимой считают, что ее нужно оправдать.
Прокуратура запросила семь лет реального срока для директора самарской гимназии №1
Действие обеспечительных мер продлится вплоть до окончания рассмотрения судом заявления о привлечении обоих бизнесменов к субсидиарной ответственности.
Суд арестовал московские квартиры бенефициаров скандального подрядчика завода «Кузнецов»
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Участников сельскохозярмарок в Самаре спрячут в шатрах из французской ткани за 8 миллионов
Следователи Южного СУ на транспорте начали проверку по факту гибели женщины.
Пассажирка умерла от инфаркта на борту авиакомпании Red Wings
Глава государства согласился, что стадионы должны быть загружены и такой деятельностью как выставки, концерты, туризм, коммерческая аренда, но все-таки
«Самара Арена» должна выйти на самоокупаемость через 6 лет
По словам эксперта, органы власти должны серьезно задуматься над обеспечением доступности в поликлиниках рентген-кабинета, а также кабинетов травматолога и хирурга.
ОНФ: Нужно законодательно закрепить стандарт, определяющий расположение помещений в поликлиниках
В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
В Карелии церковь Успения в Кондопоге - сгорела дотла
сегодня  Пятница, 10 августа, 20:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 66.29
2.7
EUR 76.83
3.01
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре временно остановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда

10 августа 2018 14:00
227
В Самаре временно остановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда Это связано с техническими причинами.
Это связано с техническими причинами.

С четверга, 9 августа, в областной столице по техническим причинам приостановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда, пишет ТРК "Терра".

Напомним, что на сайте Самарского речного пассажирского предприятия работает сервис, который позволяет дистанционно, минимум за день до отправления купить билеты на суда до Тольятти, Ширяево и Зольного. Сейчас же с помощью этой электронной кассы нельзя приобрести ни одного билета на «Восходы» вплоть до 18 августа.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

10 августа 2018 14:19
Ольга
ошибочку в заге поправьте
10 августа 2018 14:18
Ольга
ошибочку в заге поправьте


Экономика региона
10 августа 2018  09:39
Несостоявшийся проектировщик «Лотте» сорвал подряд для тольяттинской мэрии
Несостоявшийся проектировщик «Лотте» сорвал подряд для тольяттинской мэрии
Сумма исковых претензий составляет 1,88 млн рублей. Экономика региона
159
9 августа 2018  13:01
Юрий Сапрыкин:
Юрий Сапрыкин: "Немногие регионы привлекают нас к дискуссии по стратегии развития"
Вице-президент фонда "Сколково" рассказал, что в последние годы фонд начал активно работать в субъектах федерации. Экономика региона
182
9 августа 2018  11:49
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Средняя зарплата строителей Самарской области – 46 тысяч рублей
Наиболее активны в строительной сфере в Самарской области такие города, как Самара и Тольятти. Экономика региона
185
Весь список
Финансы и Банки
10 августа 2018  14:07
Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их.
Сбербанк первым в России запустил сервис сурдоперевода в своих отделениях
 Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их.  Финансы и Банки
158
9 августа 2018  21:28
Обоснован прогноз тем, что не изменились цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс валют.
В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет
Обоснован прогноз тем, что не изменились цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс валют.  Финансы и Банки
257
9 августа 2018  14:10
В центре обсуждения встречи — самые актуальные вопросы долевого строительства.
Сбербанк рассказал ключевым застройщикам региона о новой модели финансирования долевого строительства
 В центре обсуждения встречи — самые актуальные вопросы долевого строительства.  Финансы и Банки
214
Весь список
Строительство
7 августа 2018  11:28
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Самарцам с 1 января 2019 для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
318
6 августа 2018  13:25
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
На 5-ой просеке в Самаре запретили строить высотки
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
376
3 августа 2018  12:17
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Больше всего квартир в аренду в самарских новостройках предлагают в кирпичных домах
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
231
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
516
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1741
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1697
Весь список
Бизнес
2 августа 2018  23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании
Bloomberg: Российские миллиардеры стали богаче ещё на $13,96 миллиарда
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
374
2 августа 2018  15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов долларов.
Азиатский тур Владимира Евтушенкова. Как превратить миллиарды долларов в черепки
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
268
2 августа 2018  14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.
В уголовном деле бывшего банкира Сергея Кочуры появился новый эпизод
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой.  Бизнес
415
Весь список


Новости компаний
9 августа 2018  10:01
Арендаторы ТЦ «Невский» в Самаре пытаются отсрочить свое изгнание
Арендаторы ТЦ «Невский» в Самаре пытаются отсрочить свое изгнание
Заседание суда по этому ходатайству назначено на 22 августа. Новости компаний
250
8 августа 2018  10:11
Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
Ижевское подразделение АвтоВАЗа провалилось в убытки почти на миллиард
 Падение «Лады Ижевск» произошло на фоне растущих продаж LadaVesta.  Новости компаний
309
7 августа 2018  23:29
Весной 2016 года
"Роснефть" вернула себе звание самой дорогой компании России
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром".  Новости компаний
409
7 августа 2018  18:00
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности
Сызранский НПЗ успешно прошел надзорный аудит системы энергетического менеджмента
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
257
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
396
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
317
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
332
Весь список
Транспорт
10 августа 2018  14:00
В Самаре временно остановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда Это связано с техническими причинами.
В Самаре временно остановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда
Это связано с техническими причинами. Транспорт
226
10 августа 2018  11:05
На участке от Сызрани до Тольятти автомобильной дороги М-5 «Урал» временно ограничат движение большегрузов
На участке от Сызрани до Тольятти автомобильной дороги М-5 «Урал» временно ограничат движение большегрузов
Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда. Транспорт
164
9 августа 2018  23:51
По словам эксперта, курс валют по ЦБ используется авиакомпаниями для расчёта цен на перелёты.
Авиабилеты могут подорожать на следующей неделе из-за падения рубля
По словам эксперта, курс валют по ЦБ используется авиакомпаниями для расчёта цен на перелёты.  Транспорт
338
9 августа 2018  14:47
По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для открытия регионального инновационного центра ОАО «РЖД».
На Куйбышевской железной дороге рассмотрели наиболее интересные стартап-проекты региональных предприятий
По итогам встречи отмечен высокий потенциал и заинтересованность Куйбышевской железной дороги в размещении на ее территории пилотной площадки для... Транспорт
227
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
329
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
814
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
664
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1240
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1014
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1049
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1643
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1625
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3310
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2402
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3541
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
829
Весь список

Мероприятия
На Мастрюковских озёрах состоялась торжественная церемония открытия юбилейного слёта бардовской песни
Для гостей Грушинского фестиваля сегодня выступает Муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана
Активисты ОНФ проводят в лесах Самарской области экологический противопожарный патруль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда