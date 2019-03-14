В Самаре временно меняется схема движения автобусного маршрута №12

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В связи с работами на трубопроводе холодного водоснабжения по ул. Елизарова (от ул. Свободы до пр. Металлургов), которые проводятся силами предприятия «СКС», скорректировано движение автобусов маршрута № 12. По информации Департамента транспорта Администрации Самары, они едут следующим образом:- в направлении 15 микрорайона: вместо ул. Елизарова - по ул. Дальневосточная, ул. Марии Авейде, пр. Металлургов и далее - по своему маршруту;- в направлении авиационного завода - по улицам Марии Авейде, Свободы, Елизарова и далее - по маршруту.Данная схема организации движения сохранится до окончания ремонтных работ.Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.