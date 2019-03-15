В Самаре временно меняется работа автобусных маршрутов по улице Магистральная

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В связи с проведением ремонта трубопровода холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул. Магистральная (от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе) с 13:00 текущего дня и до окончания работ, выполняемых силами ООО «СКС», изменится схема организации движения по ряду автобусных маршрутов.Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, по направлению «из города» автобусы маршрутов №№ 7, 75 вместо улицы Магистральная проследуют по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитная и далее - по своим маршрутам. Автобусы маршрутов №№ 27, 27к, 217, 229, 253 будут ехать по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургическая, Магистральная и далее - по своим обычным маршрутам.По направлению «в город» сохранится установленная ранее схема движения.Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.