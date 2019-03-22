В Самаре востребованность водителей выросла на 29% за год

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Ко дню таксиста (22 марта) эксперты Авито проанализировали рынок труда в этой сфере и выяснили, что за год в Самаре, как и в остальных 22 крупных городах, водители стали востребованнее. Город стал одним из трех, где средняя зарплата спустя год не изменилась и составила в среднем 70 787 рублей в месяц.Как изменилась востребованность таксистов?Работа служб такси развивается, и им нужно больше водителей – об этом свидетельствует рост числа размещенных вакансий по всей стране на 39% за год. Во всех крупных городах также зафиксировано увеличение количества предложений о работе в такси: от 15% в Уфе до 83% в Волгограде.Сколько сейчас готовы платить таксистам?В 2019 году самую высокую зарплату могут получать водители в Москве, Краснодаре и Уфе – более 80 тыс. рублей. Последнее место занимает Ижевск – около 60 тыс. рублей. По сравнению со средней зарплатой в 2018 году, оклады таксистов выросли в 13 городах, заметнее всего – в Саратове (15%). В Самаре, Тольятти и Воронеже они не изменились. В семи – снизились, существеннее всего – в Ижевске (-8%). В целом по России зарплата таксиста изменилась совсем незначительно (+1%) и составила 73,5 тыс. рублей.Уровень дохода в этой профессии зависит от большого количества факторов, например, количества отработанных часов или наличия автомобиля в собственности. Указанные выше суммы выплачиваются таксистам при выполнении ряда условий, в том числе – месячного плана. В целом их доход может существенно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

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