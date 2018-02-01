В Самаре вернули прежнюю остановку общественного транспорта "Проспект Ленина"
1 февраля 2018 10:57
192
Трамваи в Самаре снова начали останавливаться на пересечении проспекта Ленина и Полевой.
С 1 февраля 2018 года трамваи, следующие по пр.Ленина по направлению «из города», будут осуществлять посадку-высадку пассажиров на остановке «пр. Ленина» на прежнем месте (сразу после поворота с ул. Полевой). Информация об этом размещена на сайте самарского Трамвайно-троллейбусного управления.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
31 января 2018 13:12
Самая высокая средняя заработная плата в Самаре в 2017 г. зафиксирована в категории «it, интернет, телеком». Экономика региона
270
31 января 2018 09:17
По всем показателям-индикаторам развития технопарка наблюдается планомерный рост. Экономика региона
256
29 января 2018 23:33
В ведомстве считают, что только в России может быть продано 20–30 таких самолетов стоимостью $100–120 млн. Экономика региона
400
Финансы и Банки
31 января 2018 11:11
Площадь Trading floor превышает 4000 кв. м. В нём создано более 400 рабочих мест. Финансы и Банки
246
30 января 2018 14:31
По мнению аналитиков агентства, основными факторами для изменения прогноза по рейтингу стали увеличение доходной части бюджета, высокая собираемость... Финансы и Банки
197
30 января 2018 11:41
Сервис был запущен в 2016 году. Финансы и Банки
255
Строительство
31 января 2018 12:57
Выбрать его планируют через конкурс. Строительство
414
31 января 2018 12:07
Сейчас документацию рассматривает Главгосэкспертиза. Строительство
624
30 января 2018 16:39
Любое здание во время грозы может попасть под удар. Если на сооружении установлена молниезащита , разряд примет на себя токоприёмник и через систему отвода... Строительство
81
Новости
|
Достаточно доступна цена дома из газобетона под ключ в компании Монолит...
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1118
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1083
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2134
Бизнес
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
27
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
583
22 января 2018 17:14
Для всех бизнесменов будет интересным и полезным всероссийский бизнес-форум Высота. Бизнес
170
Новости компаний
31 января 2018 10:31
Один из лидеров российского рынка сэндвич-панелей – самарская компания «Теплант» примет участие в строительстве Томинского горно-обогатительного... Новости компаний
194
30 января 2018 11:34
Только за последние несколько месяцев более 40 человек были привлечены к административной ответственности. Новости компаний
307
29 января 2018 11:32
Нарушение охранной зоны ЛЭП может стоить жизни! Новости компаний
284
25 января 2018 23:16
В 2017 году страницу google.com посетили почти 27 млрд уникальных пользователей, что считается лучшим показателем в мире, оценили аналитики Similar Web. Российские vk.com, mail.ru и... Новости компаний
698
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
88
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
216
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
240
Транспорт
1 февраля 2018 11:30
Завершено проектирование строительства магистрали на участке от Обводной дороги Самары до Ракитовского шоссе. Транспорт
138
1 февраля 2018 10:57
Изменение вступает в силу с 1 февраля. Транспорт
192
1 февраля 2018 10:16
Он будет останавливаться на станциях Старосемейкино, Водинская и пл. Пятилетка. Транспорт
147
31 января 2018 13:54
Он будет работать в период проведения чемпионата мира по футболу. Транспорт
273
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
367
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
384
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1654
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
535
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
533
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7090
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3331
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1938
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2374
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2262
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1890
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3510
Мероприятия