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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре увеличили количество автобусов до «Кошелев-парка»

31 октября 2018 09:29
119
В Самаре увеличили количество автобусов до «Кошелев-парка»
Также представители регионального Минтранса попросили заменить подвижной состав на более вместительный.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области поддержало жителей Волжского района. Чиновники попросили перевозчика увеличить количество автобусов до микрорайона «Кошелев-парк».

— В результате количество транспортных средств на маршруте № 480 возросло с 42 до 47 единиц, — сообщили в региональном Минтрансе.

Также представители Минтранса Самарской области направили в ООО «Городской экспресс» поручение с просьбой рассмотреть возможность замены существующего подвижного состава на более вместительный. Сейчас перевозки по маршруту № 480 осуществляют автобусами малой вместимости (длина до 5 метров включительно).

Автобус № 480 курсирует от железнодорожного вокзала до Петра Дубравы (в его состав входит микрорайон «Кошелев-парк». — Прим. 63.ru). С учетом того, что население поселка начало быстро прирастать, этого маршрута стало не хватать. Местные жители попросили пустить дополнительные автобусы в «Кошелев-парк» со стороны ТЦ «Мега». Чиновники сказали, что пока это невозможно, так как перевозчики не хотят обслуживать это направление.

Решить транспортные проблемы «Кошелев-парка» также предлагали за счет политиков, объединив микрорайон с Крутыми Ключами в качестве 10-го района Самары. В этом случае его начали бы обслуживать городские автобусы, пишет 63.ру.
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