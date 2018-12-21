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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре у пассажиров из-за сбоя по два раза списывали плату за проезд

21 декабря 2018 14:00
162
В Самаре у пассажиров из-за сбоя по два раза списывали плату за проезд
В настоящее время причины устранены.

20 декабря в Самаре произошел сбой в системе оплаты проезда в общественном транспорте.
В результате у некоторых пассажиров по два раза списывалась плата с транспортных карт, пишет Самру.ру.

"В настоящее время причины устранены, - сообщают в ООО "Транспортная карта". - Пассажиров, у которых в результате сбоя произошло двойное списание с транспортной карты, просим обращаться в наши офисы с ошибочными чеками (два чека) или направлять обращение по электронной почте Info@sam-tk. ru c фотографиями этих чеков и фотографиями номеров карт. Средства будут возвращены на транспортные карты по мере рассмотрения обращения в течении 5 рабочих дней. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!".

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