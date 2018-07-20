В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»

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Основной причиной совершения дорожных происшествий по вине водителей общественного транспорта является низкий уровень транспортной дисциплины, обусловленный перенасыщенностью рынка автобусных перевозок, и, как следствие, конкуренция между перевозчиками в борьбе за клиентов, выражающееся в превышении скорости движения, а так же плохое техническое состояние автопарка. К сожалению, часто водители автобусов руководствуются не соответствующими правилами, а личным настроением и желанием «не выбиться из графика».С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте, выявления фактов нарушений водителями и юридическими лицами требований нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок организации пассажирских перевозок Госавтоинспекцией г. Самары 23 июля в 8.00 пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».В ходе специального рейда сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на превышение скорости водителями автобусов, нарушение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. При этом как всегда особое внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов и соблюдение перевозчиками режима рабочего времени и времени отдыха водителей.