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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре снесли незаконный паркинг возле жилого комплекса «Аврора»

27 июня 2018 14:01
145
В Самаре снесли незаконный паркинг возле жилого комплекса «Аврора»
С территории вывезли незаконно установленный КПП.

Жителям Советского района теперь придется позаботиться о новых местах для парковки своих автомобилей. В среду, 27 июня, на улице Партизанской снесли незаконную стоянку. Об этом сообщили в районной администрации.

— Мы приступили к демонтажу незаконных объектов потребительского рынка в районе. Первой стала автостоянка на улице Партизанской, 177а. Всего планируем вывезти 17 нелегально установленных КПП, — рассказали в администрации Советского района.

До этого власти убрали две незаконные парковки в Железнодорожном районе, пишет 63.ру.

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