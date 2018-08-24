В Самаре скорректируют вечернее расписание автобуса № 2
24 августа 2018 10:19
85
В Самаре продолжается масштабная проверка работы городского пассажирского транспорта. В четверг, 23 августа, специалисты профильного департамента вместе с жителями города прокатились на автобусах № 2 и № 37.
Специалисты мэрии пришли к выводу, что на маршруте № 2 наполняемость салонов — средняя, отметили равномерное распределение пассажиропотока.
— Интервалы движения не превышают 5–10 минут. Однако, по словам пассажиров, в вечернее время автобусы № 2 приходится ждать гораздо дольше. На остановках собирается множество людей, — отметили представители департамента транспорта.
Чиновники пообещали учесть пожелания пассажиров и скорректировать работу маршрута, пишет 63.ру.
— Мы вместе с перевозчиком рассмотрим необходимость оптимизации расписания, — сказал руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.
В автобусе № 37 нареканий от пассажиров специалисты мэрии не услышали.
— Интервалы соблюдаются. Наполняемость средняя, — к такому выводу пришли в транспортном департаменте.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
24 августа 2018 11:14
В мероприятии приняли участие директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Сергей Безруков. Экономика региона
13
24 августа 2018 10:28
За минувший, 2017 год, долговая нагрузка региона также снизилась на 3 млрд рублей. Экономика региона
79
23 августа 2018 14:02
Отдельно отмечен заметный рост экспорта зерна из Самарской области. Экономика региона
232
Финансы и Банки
23 августа 2018 13:24
Специалисты банка связывают рост популярности сервиса с расширением его возможностей. Финансы и Банки
195
22 августа 2018 22:00
По словам министра, у россиян нет необходимости срочно бежать в обменник менять деньги. Финансы и Банки
444
22 августа 2018 16:26
Доллар также вырос — на 1,09 процента, до 68,01 рубля. Финансы и Банки
170
Строительство
24 августа 2018 10:59
Застройщику отдают участок площадью 2,2 га. Строительство
28
23 августа 2018 11:59
Участок площадью 2,2 га выставили на аукцион. Строительство
282
22 августа 2018 21:30
Предметом аукциона стало проведение подготовительных работ под строительство школы на 1300 мест на территории Орлова оврага в Красноглинском районе города. Строительство
343
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
540
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1779
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1740
Бизнес
21 августа 2018 14:35
Более полутора месяцев цены на бензин были стабильны и даже немного снижались. И вот на прошлой неделе топливо снова стало дорожать. Бизнес
1365
17 августа 2018 21:49
Это связано с предстоящими ремонтами НПЗ и снижением производства топлива. Бизнес
500
17 августа 2018 00:08
Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств. Бизнес
418
Новости компаний
20 августа 2018 22:12
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce. Новости компаний
372
17 августа 2018 10:56
Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты "Союз". Новости компаний
249
15 августа 2018 23:59
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка. Новости компаний
471
15 августа 2018 23:38
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Новости компаний
583
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
460
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
337
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
350
Транспорт
24 августа 2018 10:19
В это время на остановках пассажирам приходится подолгу ждать. Транспорт
84
23 августа 2018 19:54
В частности, они касались и маршрута № 2, который связывает автостанцию «Аврора» с центром города – пролегает до улицы Высоцкого. Транспорт
179
23 августа 2018 13:54
Речь об участке от Гагарина до Митерева. Транспорт
198
23 августа 2018 12:44
Перелеты без стыковок запланированы в рамках чартерных программ. Транспорт
227
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
665
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1261
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
963
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1625
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1387
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1432
Фоторепортажи
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
623
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
759
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
775
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
547
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1976
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1939
Мероприятия