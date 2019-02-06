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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре появятся отдельные полосы для автобусов

6 февраля 2019 13:24
164
В Самаре появятся отдельные полосы для автобусов
Соответствующий проект предстоит разработать.

Департамент транспорта начал разрабатывать проект специальных полос для общественного транспорта в Самаре. Об этом в твиттере сообщили представители дептранса.

В ведомстве рассказали, что организовать «выделенки» помогут коллеги из вышестоящих структур и другие заинтересованные органы власти.

Ранее дептранс отказывался провести в Самаре специальные полосы для автобусов. Представители департамента указывали, что при нынешней пропускной способности дорог и заторов, исключение одной из полос равноценно остановке движения в целом, пишет "Другой город".

pixabay.com
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