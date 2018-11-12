В Самаре планируют чаще пускать автобусы до Южного города
12 ноября 2018 12:28
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Региональные власти хотят пересмотреть график движения автобусов в Южный город. Об этом сообщили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Мы предлагаем перевозчику поменять расписание таким образом, чтобы в часы пик интервал движения сократился вдвое — с 20 до 10 минут. На линию выделят дополнительные машины в соответствии с пассажиропотоком, — пояснили в областном Минтрансе.
Также в ведомстве предложили назначить линейного диспетчера, который будет контролировать соблюдение графика и фиксировать на фото все машины.
Это уже не первое обращение возмущенных горожан к региональным властям. Не так давно самарцы пригласили Дмитрия Азарова прокатиться с ними на общественном транспорте из Южного города до Самары на переполненном автобусе. Губернатор на приглашение не ответил. Вместо этого он подключил к разбору ситуации мэра областной столицы Елену Лапушкину.
С аналогичными проблемами сталкиваются и жители микрорайона Крутые Ключи, который расположен на противоположной окраине Самары, и находящегося по соседству «Кошелев-Парка». Их даже планировали объединить, чтобы решить транспортный вопрос. Но инициатива застряла на стадии согласования, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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