В Самаре опять перекроют улицу Ново-Садовую

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В связи с выполнением ООО «Самарские коммунальные системы» аварийно-восстановительных работ на водоводе на ул.Ново-Садовой (Постников овраг) сегодня, 15 марта, с 21.00 до завершения работ будет закрыта для движения автомобильного транспорта проезжая часть на указанном участке автомобильной дороги. по направлению «в город» и одна полоса по направлению «из города».Проезд общественного транспорта и спецмашин по направлению «в город» будет осуществляться через боковой проезд. Просьба заранее планировать маршрут объезда.