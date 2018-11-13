В Самаре на ЖД-вокзале появится новая игровая зона для детей

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До конца текущего года детскими игровыми площадками будут оборудованы в общей сложности 46 вокзальных комплексов ОАО «РЖД».Новые детские игровые зоны появятся на вокзалах в столицах субъектов Российской Федерации с высоким пассажиропотоком: в Самаре, Казани, Новосибирске и др. Ведутся работы по установке игрового оборудования на вокзалах Черноморского побережья России (Ростов-Главный, Адлер, Сочи, Олимпийский Парк, Краснодар-1, Анапа, Минеральные Воды) и Санкт-Петербурга (Московский, Ладожский, Витебский).Таким вокзалам будет присвоен лейбл «Kids Friendly» («Рады детям»). Соответствующая пиктограмма будет информировать посетителей вокзальных комплексов о наличии специализированной бесплатной услуги для детей.Игровые площадки соответствуют всем законодательным нормам и требованиям и выполнены из экологически чистых материалов.При выборе мест установки детских игровых зон учитываются особые нюансы для комфортного нахождения маленьких посетителей в ожидании поезда – отсутствие сквозняков, возможность обзора с кресел зала ожидания, наличие видеонаблюдения.На сегодняшний день детские игровые площадки уже установлены на 7 крупнейших вокзалах Москвы: Казанском, Белорусском, Ленинградском, Ярославском, Курском, Киевском и Павелецком (2 площадки), сообщает КбшЖД.