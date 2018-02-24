В Самаре из-за съемок фильма временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ленинская

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятий по киносъемке художественно-документального фильма «Время собирать цветы» на территории города Самара с 10:00 до 14:00 25 февраля 2018 года будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по улице Ленинская от улицы Красноармейская до улицы Рабочая.Также на указанном участке улицы Ленинская с 20:00 24 февраля 2018 года до 14:00 25 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением вышеуказанной категории спецмашин).Маршрутов движения общественного транспорта на данном участке улично-дорожной сети нет.Внимание автомобилистов обращают на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.