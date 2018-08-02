В Самаре из-за дорожных работ временно меняется движение транспорта
2 августа 2018 10:00
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По информации городского Департамента транспорта в связи с проведением внеплановых дорожных работ на ул. Алма-Атинская / ул. Черемшанская автобусы №№21, 12, 89, 268 и 297 следуют по измененной схеме.
Автобусы №21 и №12 осуществляют объезд по ул. Ставропольская – ул. Пугачевская – ул. Черемшанская в оба направления; №№ 89, 268 по ул. Ставропольская – Ташкентский пер. – ул. Черемшанская в оба направления, автобус № 297 по ул. Черемшанская – ул. Пугаческая – ул. Ставропольская в оба направления.
После проведения дорожных работ автобусы вернутся на свои привычные маршруты, сообщает сайт горадминистрации.
Горожан просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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