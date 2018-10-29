В Самаре будут переделывать шоссе, открытое к ЧМ-2018
29 октября 2018 13:54
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В Самаре ищут подрядчика для проектирования ремонта Московского шоссе. Стало известно, что на разработку этого проекта из областного бюджета направят 18 млн рублей.
Уже сделанные ранее работы не облегчили жизнь горожанам: сейчас на Московском шоссе постоянные «пробки» в часы-пик. Несмотря на то, что дорогу ремонтировали к ЧМ-2018 и делали новые развязки на шоссе, проблема «пробок» никуда не делась, пишет ФедералПресс.
Московское шоссе планируют отремонтировать по всей протяженности. На дороге будут установлены дополнительная ливневая канализация и шумозащитные экраны. На некоторых участках могут перенести остановки общественного транспорта, сделать переходно-скоростные полосы.
Напомним, что в начале октября 2018 года после строительства кольца на Московском шоссе у жителей соседних домов начались проблемы. Люди начали жаловаться на шум, запахи автомобильных выхлопных газов. Тогда было принято решение сделать шумозащитные экраны.
Фото pixabay.com
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