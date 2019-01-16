В Самаре автобусы № 67 и 1 будут ходить чаще
16 января 2019 12:57
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В Самаре скорректировали график движения общественного транспорта. Изменения коснулись автобусов № 67 и 1. По просьбам пассажиров перевозчик сократил интервал движения на этих маршрутах.
Как сообщили в ООО «Самара Авто Газ», нововведения вступили в силу 14 января. Интервал движения автобусов № 67 сократился до 4–7 минут. Ранее он достигал 6–8 минут. Обновленное время ожидания автобусов маршрута № 1 составит 11 минут вместо 15 минут.
— Сократить интервал движения на указанных маршрутах позволило пополнение за счет резервных машин. На каждый из них было добавлено по две машины. Это автобусы марки ЛиАЗ, — уточнили представители компании ООО «Самара Авто Газ».
Стоит напомнить, что весной 2018 года, когда «Самара Авто Газ» арендовал технику муниципального предприятия, на 67-м маршруте работало 32 машины, сейчас 40 машин. По первому маршруту на линию выходило 8 машин, в настоящее время 20 машин подвижного состава.
Жители города уже заметили изменения в графике движения автобусов и поделились своими наблюдениями в интернете.
— В понедельник вышли дополнительные машины на маршруте № 1, что позволило сократить время ожидания на остановке. Сейчас морозно, каждая минута на остановке очень ощущается. Спасибо за понимание, — пишут благодарные самарцы в соцсетях.
Также осенью на маршрутах № 1, 50, 51 и 67 количество единиц подвижного состава увеличили с 80 до 90. Интервал движения автобусов № 1 сократили с 25 до 15 минут, № 50 — с 15 до 10 минут. Автобусы № 51 и 67 также стали ходить чаще. В первом случае интервал движения уменьшился с 30 до 20 минут, во втором — с 7 до 5 минут, пишет 63.ру.
pixabay.com
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