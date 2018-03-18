В России с 18 марта водителей обязали носить светоотражающие жилеты
18 марта 2018 11:03
160
В России 18 марта вступило в силу правило дорожного движения, согласно которому водители, оказавшись на трассе за городом в темное время суток, обязаны носить светоотражающую одежду в случае выхода из автомобиля.
Наличие одежды со светоотражающими элементами специально проверяться не будет, но водителям будет грозить штраф, если такая одежда не будет использована при ДТП, сообщает «Газета.ру».
Новое правило также касается дневного времени суток в случае плохой видимости.
В ГИБДД считают, что новые правила спасут немало жизней, так как оказавшиеся на дороге ночью автомобилисты зачастую становятся жертвами ДТП. За шесть месяцев 2017 года в РФ произошло 66 случаев наезда на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток. Это на 4,8% больше по сравнению с 2016 годом, пишут "Известия".
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 декабря. По мнению главы Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, нововведение является правильным.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 марта 2018 09:44
Вместе с тем подешевели крупа гречневая, свинина, говядина. Экономика региона
367
15 марта 2018 18:36
Февраль для жителей Самары закончился хорошо — работники дождались увеличенных заработных плат благодаря реализации «майских» указов. Экономика региона
361
14 марта 2018 10:42
Delivery Club выяснил, сколько стоит обед в разных городах России. Экономика региона
332
Финансы и Банки
15 марта 2018 13:35
Всего марафон пройдет в 54 городах России. Финансы и Банки
340
14 марта 2018 14:30
Учредитель Xomeric — фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко. Финансы и Банки
195
13 марта 2018 14:01
В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации. Финансы и Банки
1844
Строительство
15 марта 2018 09:54
Его требуют привести в прежний вид. Строительство
704
14 марта 2018 11:26
Культовому бару простили отсутствие документации. Строительство
230
14 марта 2018 09:54
Из-за отсутствия разрешительной документации готовый не могут запустить уже 7 месяцев. Строительство
328
Новости
|
16.03.2018
Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1304
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1258
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2293
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
224
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
262
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
872
Новости компаний
15 марта 2018 10:46
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
279
15 марта 2018 10:32
Прежней модели уже 40 лет. Новости компаний
350
14 марта 2018 11:08
Конфликт возник из-за поставки продукции для военных самолетов Ту – 95 МС. Новости компаний
298
5 марта 2018 10:45
Жителям региона советуют не приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики. Новости компаний
249
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
266
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
372
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
416
Транспорт
18 марта 2018 11:03
Они должны надевать ее в случае выхода из автомобиля на трассе за городом. Транспорт
160
16 марта 2018 11:49
Сейчас городской администрацией ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию. Транспорт
400
16 марта 2018 11:26
Протяженность новой трамвайной ветки - 2,2 км. Транспорт
410
16 марта 2018 10:57
Там проведут капитальный ремонт платформы. Транспорт
296
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
971
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
720
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
664
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1378
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
854
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
937
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1542
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
866
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4104
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2340
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2794
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2681
Мероприятия