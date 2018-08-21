Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более полутора месяцев цены на бензин были стабильны и даже немного снижались. И вот на прошлой неделе топливо снова стало дорожать.
Бензин снова дорожает: что ждёт цены на топливо?
Участие в решающей гонке за звание чемпиона страны в личном зачете примут 18 молодых райдеров из Балаково, Владивостока, Октябрьского и Тольятти.
В Тольятти состоится финал Личного первенства России по спидвею среди юниоров
Молодцы, парни!
На Кубке России по пляжному регби сборная Самарской области завоевала серебро
Гандболистки тольяттинской
Гандболистки тольяттинской "Лады" - победительницы первенства мира
Самарские судебные приставы разыскали ребенка, чьи родители находятся в разных странах Двухлетнюю девочку мать ребенка вывезла из Украины.
Самарские судебные приставы разыскали ребенка, чьи родители находятся в разных странах
В России предлагают штрафовать за подвоз попутчиков Департамент транспорта Москвы разработал соответствующий законопроект.
В России предлагают штрафовать за подвоз попутчиков
В Самарской области глава Нефтегорского муниципального района признан виновным в мошенничестве Он получил условный срок.
В Самарской области глава Нефтегорского муниципального района признан виновным в мошенничестве
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре: ПРОГРАММА
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре: ПРОГРАММА
сегодня  Вторник, 21 августа, 14:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 67.18
0.3
EUR 76.72
0.54
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В России предлагают штрафовать за подвоз попутчиков

21 августа 2018 13:49
72
В России предлагают штрафовать за подвоз попутчиков Департамент транспорта Москвы разработал соответствующий законопроект.
Департамент транспорта Москвы разработал соответствующий законопроект.

В документе говорится о штрафах для водителей таких сервисов, как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Наказания предусмотрены за прием наличных от пассажиров. Причем сервисы могут быть не только оштрафованы, но и заблокированы. На данный момент документ обсуждается, но мнения высказываются противоположные, так как нововведение называют достаточно жестким, пишет "ФедералПресс".

Так, законопроект предлагает ввести аккреддитации для владельцев платформ и установление определенной платы. Причем деньги должны взиматься с попутчиков в целях копенсации части расходов и все операции проводиться безналом. А за оплату перевозкой наличными водителю грозит штраф 5 тысяч рублей.
Также предлагается допускать к работе только автомобилистов с водительским удостоверением РФ и стажем от трех лет. И не допускать перевозки пассажировов водителям с непогашенными задолжностями, неснятыми судимостями и непогашенными штрафами за ПДД. Водитель должен иметь допуск врача, а автомобили нужно зарегистрировать в РФ и установить ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
За нарушения штрафы буду платить сами платформы. Для ИП суммы составят до 50 тысяч рублей, для юрлиц - до 100 тысяч рублей. Повторные нарушения грозять штрафами до 300 тысяч рублей.
При выявлении последующих нарушений власти могут обратиться в суд для лишения платформы аккредитации. Восстановление будет возможно только спустя год.

Законопроект представлен на рабочей группе при Минтрансе. Отмечается, что это только один из вариантов ужесточения и обсуждение документа еще предстоит, пишет Коммерсант.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
21 августа 2018  13:22
Дмитрий Азаров обсудил с руководством ГЭС работу предприятия и планы модернизации Там проходит совещание по социально-экономическому развитию Жигулевска.
Дмитрий Азаров обсудил с руководством ГЭС работу предприятия и планы модернизации
Там проходит совещание по социально-экономическому развитию Жигулевска. Экономика региона
113
21 августа 2018  10:53
Николай Сомов:
Николай Сомов: "На стратегической сессии важно открыто обсудить проблемы АПК"
Председатель Союза производителей молока Самарской области отметил важность того, что работа по стратегическому планированию идет и нацелена на возвращение... Экономика региона
121
20 августа 2018  19:42
Министр отметил, что возможность принимать винтокрылые машины должна быть у кораблей разных классов.
Мантуров заявил, что Россия отказалась от проекта строительства вертолётоносцев
Министр отметил, что возможность принимать винтокрылые машины должна быть у кораблей разных классов.  Экономика региона
255
Весь список
Финансы и Банки
21 августа 2018  12:04
Сбербанк признан самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы
Сбербанк признан самым инновационным банком Центральной и Восточной Европы
Кроме того, Сбербанк признан победителем в номинации «Лучший цифровой маркетинг». Финансы и Банки
91
20 августа 2018  13:30
Более 16 000 жителей Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей научатся развивать бизнес со Сбербанком и Google
Более 16 000 жителей Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей научатся развивать бизнес со Сбербанком и Google
Федеральная программа «Бизнес класс» — это бесплатный курс развития в предпринимательских навыков. Финансы и Банки
311
20 августа 2018  09:58
«Курортный» банк из Ульяновска взыскивает 11,3 млн рублей с самарского туроператора.
«Курортный» банк из Ульяновска взыскивает 11,3 млн рублей с самарского туроператора.
Банк с конца 2014 года находится в процедуре банкротства. Финансы и Банки
228
Весь список
Строительство
21 августа 2018  11:37
Проект дороги, которая должна соединить улицу Луначарского с Ново-Садовой в Самаре, не прошел госэкспертизу
Проект дороги, которая должна соединить улицу Луначарского с Ново-Садовой в Самаре, не прошел госэкспертизу
Работа откладывается на неопределенное время из-за ошибок проектировщиков. Строительство
122
21 августа 2018  11:03
Дмитрий Азаров провёл совещание по строительству Фрунзенского моста Откорректирован план работ.
Дмитрий Азаров провёл совещание по строительству Фрунзенского моста
Откорректирован план работ. Строительство
313
16 августа 2018  19:45
Купить квартиру в Тольятти
Купить квартиру в Тольятти
 Строительная компания «Унистрой» является надежным застройщиком, который уже зарекомендовал себя на российском рынке жилой недвижимости.  Строительство
68
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
537
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1767
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1737
Весь список
Бизнес
21 августа 2018  14:35
Более полутора месяцев цены на бензин были стабильны и даже немного снижались. И вот на прошлой неделе топливо снова стало дорожать.
Бензин снова дорожает: что ждёт цены на топливо?
Более полутора месяцев цены на бензин были стабильны и даже немного снижались. И вот на прошлой неделе топливо снова стало дорожать.  Бизнес
17
17 августа 2018  21:49
Это связано с предстоящими ремонтами НПЗ и снижением производства топлива.
Оптовые цены на бензин выросли за неделю на 7% впервые с конца мая
 Это связано с предстоящими ремонтами НПЗ и снижением производства топлива. Бизнес
466
17 августа 2018  00:08
Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств.
Яндекс ищет продавцов для своего первого смартфона
Первая поставка «Яндекс.Телефонов» может насчитывать около 20 тыс. устройств.  Бизнес
394
Весь список


Новости компаний
20 августа 2018  22:12
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.
В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
Ожидается, что инновационной технологией оборудуют баварские седаны BMW 7 Series или автомобили британского люксового автобренда Rolls-Royce.   Новости компаний
310
17 августа 2018  10:56
В Самаре на
В Самаре на "Прогрессе" началось производство последней ракеты "Союз" с украинскими компонентами
Самарские ракетостроители прекращают выпуск этой модификации ракеты "Союз". Новости компаний
209
15 августа 2018  23:59
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка.
Apple представит Apple Car только через 5 лет
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка.  Новости компаний
452
15 августа 2018  23:38
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов.
Туроператоры отказались от горячих туров в Турцию на осень
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов.   Новости компаний
553
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
446
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
335
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
348
Весь список
Транспорт
21 августа 2018  13:49
В России предлагают штрафовать за подвоз попутчиков Департамент транспорта Москвы разработал соответствующий законопроект.
В России предлагают штрафовать за подвоз попутчиков
Департамент транспорта Москвы разработал соответствующий законопроект. Транспорт
71
21 августа 2018  10:29
Реверсивное движение между Переволоками и Междуреченском на трассе М-5 сохранится до середины сентября
Реверсивное движение между Переволоками и Междуреченском на трассе М-5 сохранится до середины сентября
Там ремонтируют дорожное покрытие. Транспорт
125
20 августа 2018  15:14
Информация о количестве автобусов, трамваев и троллейбусов, работающих на маршрутах общественного транспорта в Самаре 20 августа
Информация о количестве автобусов, трамваев и троллейбусов, работающих на маршрутах общественного транспорта в Самаре 20 августа
  Транспорт
327
20 августа 2018  13:23
В Красноглинском районе Самары появился новый маршрут общественного транспорта
В Красноглинском районе Самары появился новый маршрут общественного транспорта
Маршрут 1а свяжет Крутые Ключи с Красной глинкой и поселком Управленческий. Транспорт
284
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
590
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1169
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
892
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1527
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1308
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1347
Весь список

Фоторепортажи
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
660
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
702
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
487
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1898
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1904
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3508
Весь список

Мероприятия
В Тольятти состоится финал Личного первенства России по спидвею среди юниоров
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре: ПРОГРАММА
25 августа в Самаре пройдет городской Фестиваль цветов
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда