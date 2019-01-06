В России появится профессия судьи для беспилотных машин
6 января 2019 12:34
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В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей. Этот специалист будет отвечать за оценку действий беспилотников и принимать решения в спорных ситуациях при ДТП.
В пресс-службе НТИ «Автонет» рассказали, что список дисциплин для будущих профессионалов будет включать естественные, технические и общественные науки. В число ценных компетенций войдут критическое мышление, умение быстро принимать решения и цифровая грамотность, сообщает «РИА Новости».
Список вузов, в которых будут учить таких специалистов, будет сформирован к 2020 году.
В конце декабря сервис Superjob назвал топ профессий, которые будут востребованы в 2019 году. Список возглавили разработчики приложений для систем iOS и Android. Также эксперты спрогнозировали рост востребованности UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов сайтов, пишут "Известия".
pixabay.com
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