В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Самаре будут организованы дополнительные автобусные рейсы
6 апреля 2018 12:52
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В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля 2018 года, в Самаре будут организованы дополнительные автобусные рейсы. Автобусы будут подаваться по окончании праздничных богослужений - в 02:30 - к Покровскому кафедральному собору, Кирилло-Мефодиевскому собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла и Храму в честь св. вмч. Георгия Победоносца.
Кроме того, как сообщает Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, в день Пасхи, 8 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку - 15 апреля, на Радоницу - 17 апреля, на Троицкую родительскую субботу – 26 мая) и в День Победы, 9 мая, также будут организованы специальные автобусные маршруты к городским кладбищам.
Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим специальным маршрутам:
1. 4к - «Поселок Управленческий – кладбище «Лесное»;
2. 27к - «Площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
3. 36д - «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
4. 36ю - «Кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
5. 63э - «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
6. 67к - «Поселок Мехзавод – кладбище «Лесное»;
7. 77д - «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».
По аналогии предыдущих лет отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, последних рейсов – в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15:30 (отправление автобусов - по наполняемости).
Напомним, на прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование автобусов, запланированных к выходу в рейсы.
К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
Необходимо отметить, что также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, пр. Металлургов, пл. им. Кирова.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07:00 до 16:00 8 апреля, 15 апреля, 17 апреля, 26 мая и в День Победы 9 мая будут действовать ограничения (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара, на следующих участках дорог:
- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;
- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;
- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда;
- в районе Хлебной площади;
- в районе городского кладбища по ул. Партизанская и ул. Лунная.
Таким образом, ограничение для личного транспорта вводится для безопасной организации движения, разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок на кладбища. При этом указанные участки будут открыты для маршрутов общественного транспорта, как городских, так и межмуниципальных, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршруты следования.
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