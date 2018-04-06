В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Самаре будут организованы дополнительные автобусные рейсы.

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В Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля 2018 года, в Самаре будут организованы дополнительные автобусные рейсы. Автобусы будут подаваться по окончании праздничных богослужений - в 02:30 - к Покровскому кафедральному собору, Кирилло-Мефодиевскому собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла и Храму в честь св. вмч. Георгия Победоносца.Кроме того, как сообщает Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, в день Пасхи, 8 апреля, а также во время других религиозных праздников (на Красную горку - 15 апреля, на Радоницу - 17 апреля, на Троицкую родительскую субботу – 26 мая) и в День Победы, 9 мая, также будут организованы специальные автобусные маршруты к городским кладбищам.Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим специальным маршрутам:1. 4к - «Поселок Управленческий – кладбище «Лесное»;2. 27к - «Площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;3. 36д - «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;4. 36ю - «Кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;5. 63э - «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;6. 67к - «Поселок Мехзавод – кладбище «Лесное»;7. 77д - «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;8. 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».По аналогии предыдущих лет отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, последних рейсов – в 15:00; выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ – в 15:30 (отправление автобусов - по наполняемости).Напомним, на прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование автобусов, запланированных к выходу в рейсы.К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.Необходимо отметить, что также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах для перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, пр. Металлургов, пл. им. Кирова.Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07:00 до 16:00 8 апреля, 15 апреля, 17 апреля, 26 мая и в День Победы 9 мая будут действовать ограничения (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара, на следующих участках дорог:- по ул. Авроры от ул. Аэродромная до ул. Партизанская;- по ул. Аэродромная от ул. Тушинская до ул. Энтузиастов;- по ул. Ставропольская от ул. Пугачевская до ул. Алма-Атинская;- по ул. Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда;- в районе Хлебной площади;- в районе городского кладбища по ул. Партизанская и ул. Лунная.Таким образом, ограничение для личного транспорта вводится для безопасной организации движения, разворота и стоянки большого числа автобусов, задействованных для перевозок на кладбища. При этом указанные участки будут открыты для маршрутов общественного транспорта, как городских, так и межмуниципальных, сообщает пресс-служба горадминистрации.Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршруты следования.