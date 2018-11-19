В Минздраве предложили увеличить возраст получения прав
19 ноября 2018 14:02
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В России водительские права предложили начать выдавать с 21 года. С такой инициативой выступил главный внештатный специалист — психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе, сообщает ТАСС. По его словам, именно к этому возрасту молодой человек созревает психологически и биологически.
«До 21 года у человека инстинкт самосохранения не работает. У него нет чувства опасности, поэтому он не чувствует и недостаточно внутренне ощущает, я даже сказал бы, не осознает, к чему это может привести», — пояснил специалист.
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В России на данный момент удостоверение, дающее право управлять автомобилей, можно получить с 18 лет. Водители, чей стаж составляет менее двух лет, обязаны размещать на своем автомобиле соответствующий знак. Если он отсутствует, автомобилиста могут оштрафовать на 500 рублей. Кроме этого новичкам за рулем запретили буксировку других транспортных средств. Также начинающие водители теперь не могут перевозить крупногабаритные и опасные грузы, пишет РБК.
Фото pixabay.com
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