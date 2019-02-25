В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские удостоверения
25 февраля 2019 11:08
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В ГИБДД надеются, что переход на электронные водительские удостоверения в России произойдет уже в 2020 году. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.
У ведомства, по его данным, «практически уже есть оцифрованная база». ГИБДД ее ведет с 2011 года, отметил собеседник агентства. «Мы хотим, чтобы это [переход на электронные права] было нормативно закреплено уже в следующем году», — добавил он, подчеркнув, что «технически» в Госавтоинспекции к этому готовы.
При этом для водителей, у которых уже есть права, после подобных реформ ничего не изменится, пояснил Черников. «Те водительские удостоверения, которые <...> есть, будут действительны», — подчеркнул глава ведомства.
Электронные документы, по его мнению, помогут бороться с подделкой водительских удостоверений, а также поспособствуют предотвращению случаев использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.
«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — отметил Черников. Это же, по его словам, относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. «Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — рассказал глава ГИБДД.
Электронные водительские права автомобилистам в России выдают с ноября 2016 года. Получить или поменять бумажные документы на машину можно в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Полный переход на электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства Черников анонсировал еще осенью прошлого года, пишет РБК.
Фото: pixabay.com
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