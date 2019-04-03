В 2019 году более 226 тысяч км региональных трасс будут в нормативе
3 апреля 2019 10:58
77
Такая задача стоит перед субъектами-участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация стала одной из тем заседания Коллегии Федерального дорожного агентства, которое состоялось 2 апреля в Москве. Главный акцент – на выстраивании эффективного взаимодействия между всеми участниками проектной деятельности, в частности федеральными дорожниками и профильными ведомствами регионов для достижения целевых показателей.
Как подчеркнул руководитель Росавтодора Андрей Костюк, в итоге должны появиться сильные региональные команды в сфере управления дорожным хозяйством, которые будут успешно справляться с другими локальными задачами – вне национального проекта, при этом его результаты должно увидеть население уже в текущем году.
Так, в 2019-ом 83 субъектам предстоит привести в нормативное состояние 6,4 тыс. км региональных дорог, благодаря чему к концу года общая протяженность данных трасс в нормативе достигнет 44,3% (226,4 тыс. км с учетом дорожной сети Москвы и Санкт-Петербурга, не принимающих участие в проекте).
Аналогичный показатель по дорогам городских агломераций к концу 2019-го планируется увеличить до 57,2 тыс. км или 63,8%. При этом прирост дорожной сети в нормативе за счет средств федеральной поддержки составит 9 тыс. км.
В соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России были разработаны шестилетние региональные проекты, в рамках которых определены пообъектные перечни дорожных работ. На выполнение мероприятий в 2019 году территории получат 111,2 млрд рублей.
На ремонтно-восстановительные работы в регионах будет направлено 106,2 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей запланированы на капиталоемкие мероприятия в городских агломерациях: на аварийных и уникальных мостовых сооружениях, железнодорожных переездах и путепроводах, магистральных участках улиц, крупных транспортных развязках.
Первостепенная задача регионов – обеспечение 100%-ой контрактации заявленных объемов работ на 2019 год. Срок – до конца мая.
«Дорожникам всех уровней необходимо объединить усилия для получения заметного для граждан России результата. Поэтому прошу принимать самое активное участие в этой работе и привлекать к ней наших региональных коллег, только так мы сможем добиться намеченных целей», – обратился начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Дмитрий Лаптев к руководителям подведомственных федеральных казенных учреждений (ФКУ), за которыми закреплены конкретные субъекты.
Отдельное внимание было уделено федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта. Руководителям ФКУ поручено провести заседания региональных проектных групп и рассмотреть пути достижения его целевых показателей.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
1 апреля 2019 12:56
После индексации средний размер соцпенсии по старости увеличился на 182 рубля. Экономика региона
361
1 апреля 2019 11:12
При составлении рейтинга эксперты основывались на данных Росстата. Экономика региона
245
29 марта 2019 11:12
Цены на томаты растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Экономика региона
244
Финансы и Банки
2 апреля 2019 20:00
Представитель ведомства утверждает, что это необходимо для борьбы с «зарплатным рабством». Финансы и Банки
213
2 апреля 2019 18:22Займы и кредиты - онлайн портал объявлений TVOI-KREDITY
Когда возникает острая необходимость в крупных финансовых суммах, а взять в долг негде - друзья и родственники не могут одолжить подобную сумму, самое время... Финансы и Банки
39
2 апреля 2019 16:26
Согласно новой сервисной модели, менеджер по продажам в отделении Сбербанка для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с... Финансы и Банки
247
Строительство
1 апреля 2019 11:24
При этом строители объекта, по сути дела, игнорируют сыплющиеся на них претензии стройнадзора. Строительство
525
28 марта 2019 19:57Главные ошибки при строительстве домов
Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
71
27 марта 2019 12:28
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
260
Материалы и технологии
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
35
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
67
20 марта 2019 13:39Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
92
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
126
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1339
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2512
Бизнес
1 апреля 2019 23:23
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией... Бизнес
468
28 марта 2019 21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе. Бизнес
337
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
365
Новости компаний
2 апреля 2019 21:21
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" 2 апреля ввели безбагажные тарифы. Новости компаний
215
1 апреля 2019 10:33
Завершить все мероприятия по защите птиц планируется до конца сентября. Новости компаний
230
31 марта 2019 15:23
Беспроводные ЗУ используют электромагнитную индукцию для зарядки смартфона. Новости компаний
298
30 марта 2019 14:13
Самолёт призван заменить украинские Ан-26. Новости компаний
538
IT и Коммуникации
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
94
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
112
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
295
Транспорт
3 апреля 2019 10:58
Их приведут в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Транспорт
77
2 апреля 2019 21:11
Безбагажные тарифы действуют на их рейсах со 2 апреля. Кроме того, еще несколько авиаперевозчиков изменили правила путешествий по бюджетным тарифам. Транспорт
257
2 апреля 2019 18:51
Эксперимент продлится не меньше месяца. Транспорт
446
2 апреля 2019 13:25
Пассажиры недовольны. Транспорт
258
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
124
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
212
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
234
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
291
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4826
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4775
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
563
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
857
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
826
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
410
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1049
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1056
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2041
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2315
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1388
Мероприятия