В 2019 году более 226 тысяч км региональных трасс будут в нормативе

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Такая задача стоит перед субъектами-участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация стала одной из тем заседания Коллегии Федерального дорожного агентства, которое состоялось 2 апреля в Москве. Главный акцент – на выстраивании эффективного взаимодействия между всеми участниками проектной деятельности, в частности федеральными дорожниками и профильными ведомствами регионов для достижения целевых показателей.Как подчеркнул руководитель Росавтодора Андрей Костюк, в итоге должны появиться сильные региональные команды в сфере управления дорожным хозяйством, которые будут успешно справляться с другими локальными задачами – вне национального проекта, при этом его результаты должно увидеть население уже в текущем году.Так, в 2019-ом 83 субъектам предстоит привести в нормативное состояние 6,4 тыс. км региональных дорог, благодаря чему к концу года общая протяженность данных трасс в нормативе достигнет 44,3% (226,4 тыс. км с учетом дорожной сети Москвы и Санкт-Петербурга, не принимающих участие в проекте).Аналогичный показатель по дорогам городских агломераций к концу 2019-го планируется увеличить до 57,2 тыс. км или 63,8%. При этом прирост дорожной сети в нормативе за счет средств федеральной поддержки составит 9 тыс. км.В соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России были разработаны шестилетние региональные проекты, в рамках которых определены пообъектные перечни дорожных работ. На выполнение мероприятий в 2019 году территории получат 111,2 млрд рублей.На ремонтно-восстановительные работы в регионах будет направлено 106,2 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей запланированы на капиталоемкие мероприятия в городских агломерациях: на аварийных и уникальных мостовых сооружениях, железнодорожных переездах и путепроводах, магистральных участках улиц, крупных транспортных развязках.Первостепенная задача регионов – обеспечение 100%-ой контрактации заявленных объемов работ на 2019 год. Срок – до конца мая.«Дорожникам всех уровней необходимо объединить усилия для получения заметного для граждан России результата. Поэтому прошу принимать самое активное участие в этой работе и привлекать к ней наших региональных коллег, только так мы сможем добиться намеченных целей», – обратился начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Дмитрий Лаптев к руководителям подведомственных федеральных казенных учреждений (ФКУ), за которыми закреплены конкретные субъекты.Отдельное внимание было уделено федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта. Руководителям ФКУ поручено провести заседания региональных проектных групп и рассмотреть пути достижения его целевых показателей.